港星林盛斌(Bob Lam)是知名演員兼主持人，曾主持過多個TVB金牌節目，口條好、EQ又高，非常受觀眾歡迎，而做為一個公眾人物，林盛斌非常關心香港社會各個角落，他近日聽聞一名快遞因隨地用餐而遭檢舉，很可能丟工作，林盛斌看不下去，不僅在社群替快遞員發聲，更撂話若對方被開除，他必提供工作，被廣大網友讚爆。

近日香港出現一則新聞，一名快遞員被住在香港小西灣富景花園的住戶投訴，說他不顧疫情，在社區內隨地用餐，憤而向物流公司及保全公司檢舉，這張檢舉照片中，快遞員將送貨推車當成桌子，身旁是幾個社區內的大型垃圾桶，他就在這個環境裡，躲在人煙稀少的角落，快速地吃著便當。

對於快遞員在外吃飯慘被投訴的消息傳出後，多數網友都認為快遞工作辛苦，他只是找時間匆匆吃個飯，真的沒必要檢舉，林盛斌看了這條新聞後，也在臉書轉貼新聞照片，表示這世上有很多東西沒有百分之百的對錯，「但是有一樣東西，是最基本的，就是包容」，覺得近來疫情嚴峻，快遞工作人手跟時間都不足，有時他們就只有這麼零碎的時間可以用餐，林盛斌不禁開嗆：「你猜如果他能舒舒服服坐在餐廳裡吃東西，他會不會選擇坐在一個垃圾桶旁邊吃這個便當？」。

他認為該名快遞員已經盡量選擇一個不太影響他人的地方吃飯了，可能扒了兩口就得再趕工，竟然這種時候被拍下來公審，林盛斌認為也不能說檢舉者不對，「你是有你的道理，只不過整件事，很沒同理心，很不善良」，因此他願意伸出援手，表示如果該快遞員因此受到懲處或炒魷魚，「麻煩認識這位快遞小哥的朋友，請他聯絡我，我立刻安排一份工作給他」，暖心義舉受到超過3萬名網友按讚。