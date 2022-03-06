近年正義魔人檢舉交通違規案件增加，引發不少爭議。一名男網友表示，2月時騎機車外出，途中突下起大雨，他趕緊停靠路邊穿雨衣，卻被後方民眾檢舉「紅線路段違停」，讓他痛罵「汽車紅線停整天可以，機車穿雨衣就被檢舉」，網友也怒斥，檢舉人完全沒有同理心。

原PO今（6）日於臉書社團《爆怨公社》指出，上月17日騎機車行經台北市時，途中突然下起大雨，他只好在路邊紅線臨停，站在人行道上穿雨衣，沒想到竟被後方的汽車駕駛拍下檢舉，罰單上違規事實一欄中寫著「在畫有紅線路段違停」，令他氣得怒罵，「汽車紅線停整天可以，機車穿雨衣就被檢舉」。

圖文曝光短短3個小時，已吸引上千網友討論，「這檢舉真的有病耶」、「太缺德了」、「檢舉這個真的吃飽太閒」、「停紅線穿雨衣被檢舉真的太扯」、「檢舉人是不是開車啊！太過分了吧」、「情理法，現在世道真的一點也沒有同理心了」、「穿雨衣也要檢舉？傻眼」、「連穿雨衣也會被開單，也太衰」、「這個執行單位開單的沒有權責篩選機制啊？」

原PO下雨在路邊紅線路段穿衣，被檢舉後吃罰單。（圖／翻攝自爆怨公社）

留言中也有不少人建議原PO去申訴，「停紅線穿雨衣，是可以去申訴的」、「若真的很不滿，可以去申訴，只是流程很浪費自己的時間」、「這個去申訴會過的，之前有成功案例」、「申訴後又是勞民傷財」。