一名已退休的黎姓空軍前少校參謀官，2020年處理一起軍中性騷擾案件時，還沒等到性騷擾案調查結果出爐，便擅自在申訴單偽填當事人對軍方處理結果感到「滿意」，結果被當事人抓包，憤而向台北憲兵隊申訴。台北地檢署1日依偽造文書等罪嫌將黎男緩起訴，並需繳交國庫7萬元。

2020年間，空軍總部1名女性約聘人員的檢舉自己遭另名軍人性騷擾，軍方因此展開調查，但同時間被檢舉的該位男姓軍人也認為有委屈，於是打軍方1985專線訴說心中不快和喊冤，該起申訴案件後來被轉回空軍，由黎姓少校參謀官負責處理。

不料黎姓少校疑似便宜行事，竟在未親自回覆該名男同袍下，便擅自在申訴單上偽填男同袍對處理結果感到「滿意」。後來提出反申訴的男姓軍人發現自己申訴遲遲沒下文，於是循管道持續追蹤案件處理進度，竟得到申訴單上已記載當事人感到「滿意」的結果，讓該名男姓軍人被耍了，氣得他再度申訴，並由台北憲兵隊展開調查。

後來黎姓少校坦承，自己的確沒有和申訴人聯繫，原本只是預先在申訴單上填寫相關內容，待性騷擾案調查結果出爐，確實聯繫申訴人，即可直接往上陳報結案。檢察官考量他無前科且坦承犯行，犯後態度良好，因此予以緩起訴處分。