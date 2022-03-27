味全龍隊郭天信新人年就斬獲外野金手套、最佳九人獎，季後也成為球隊談薪指標人物，最後他確定只簽下1年約而非複數年約，他說：「自己沒有考慮過複數約，因為我想再拚看看，也許之後有機會成績會更好。」

郭天信去年球季一軍出賽112場，敲出125支安打、22盜，打擊率3成08是全隊最高，季後也成為全隊調薪指標，最後他確定與龍隊簽下1年合約，據了解月薪從10萬升至25萬。

郭天信表示，對於談薪結果十分滿意，也透露自己一開始就沒有跟球團提複數年合約，「因為我想再拚看看，也許之後有機會成績會更好，想再嘗試一下。」

龍隊去年下半季打出驚奇，今年熱身賽狀態也持續火燙，目前在官辦熱身賽取得4連勝，是目前唯一不敗的球隊，不過「天哥」個人在熱身賽狀況似乎還沒調整到位，目前官辦熱身賽14打數敲出3安，打擊率2成14。

去年打出成績，郭天信坦言，今年多少會感到有壓力，「但這不能當借口，自己還沒有調整到位，但也在慢慢往好的方向走。」他也提到目前球隊氣勢很好，希望能延續這股氣勢直到開季。

對於今年目標，郭天信以團隊至上，把個人獎項放一邊，「我比較傾向團隊成績，比起那些獎項，我更在乎團隊的輸贏，希望能夠打進季後賽。」

統一獅隊林靖凱今天代表球隊出席開季記者會，他表示，自己也慢慢進入比賽狀況，慢慢將比賽強度拉上來，現在也開始調整作息，好配合之後比賽都在夜間進行。

聽聞副總統賴清德在接見衛冕軍中信兄弟時向獅隊總教練林岳平喊話，林靖凱笑著說：「應該是餅總壓力比較大，不過他不會把壓力施加在我們身上，讓我們好好發揮就好。」