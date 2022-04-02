統一獅隊開季名單年輕化，總教練林岳平坦言這勢必是球隊要走的方向，剛好開季洋將調整進度較慢，加上林安可受傷，獅隊必須趁這段時間從年輕球員中找尋可用之兵。

獅隊今年洋將來台時間較晚，開季先發輪值交給本土投手，「餅總」坦言洋投第一週趕不上，預計以全本土應戰，希望他們在第二週盡快調整到位，「今天他們3個在屏東跟兄弟二軍交手，都有投，投完之後就看怎麼安排。」而3名洋投中以布雷克先亮相機會大，除了獅隊比較熟悉外，他在休季期也都有保持訓練。

昨天各隊繳交開季名單，獅隊多數球員都在30歲以下，林岳平說：「沒有特別想法，大家認為我們洋將還沒準備好，安可又受傷，戰力一定有受影響，所以就希望看能否在這時間點、一開始就找到不錯的新秀，寄望這幾個年輕球員在開季就能站穩。」而在春訓階段投手以劉予晨、野手邱智呈最讓「餅總」印象深刻。

「餅總」坦言，在林安可意外受傷後，勢必是要去尋找球隊中更多可用之兵，至於郭阜林、吳桀睿沒被放在一軍名單，林岳平說：「我的看法是，他們是備戰的第二先發選手。」而在熱身賽不慎拉傷右大腿的胡金龍也逐漸復原中，但仍無法百分百衝刺，為了避免傷勢惡化，球隊選擇讓他多休養，「可以讓他慢一點，不用這沒急。」