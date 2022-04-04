中信兄弟洋炮福來喜連2天蹲捕，球隊也喜迎開季2連勝，他在4日棒打富邦悍將江少慶，首安即是首轟，賽後他說要「依循傳統」，要請教練在球上題字，這次輪到日籍教練平野惠一，「因為他在我身上下了很多功夫。」

福來喜昨天先發蹲捕，但4次打擊機會沒有安打，僅靠著2次觸身球上壘，今天面對江少慶，第1球就開轟，也成為球隊勝利打點。賽後被問到棒打中職最高薪的本土投手，福來喜笑答：「That’s good.」

但福來喜也誇讚江少慶是很棒的投手，「他被我打全壘打後很快作出調整，下一個打席就把我三振，必須要敬重他。」他還笑著說：「希望我之後也能跟他領一樣的高薪。」

開幕戰時福來喜敲出安打，但那場比賽因雨保留，在紀錄上不會是首安，但他那時說希望總教練林威助在「首安球」上題字留念，被問到這顆真正紀錄上的首安球是否比照辦理？他笑說自己是迷信的人，「我就是繼續保持下去，這次想找平野惠一教練幫忙，因為他在我身上下了很多功夫。」