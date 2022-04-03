中信兄弟投手教練佛斯特3日歸隊一軍，一個月內送走2名摯愛雖然令他心痛，但他將思念2人的心用其他方式紀念，在右手上戴上之前送給爸爸的冠軍戒指，今年更換背號為27號則是紀念棒球路上對他影響至深的教練謝夫（ED Cheff）。

佛斯特去年與球隊續約2年，今年在農曆年期間抵達台灣，但來台沒多久就碰上父喪，他緊急返美奔喪，3月初再搭機來台，完成檢疫程序後在今天歸隊。

雖然這段時間沒在台灣，但佛斯特仍與其他投手教練保持密切聯繫，也能時刻掌握投手群調整進度，「小雞（林恩宇）也幫忙很多，我們合作很多年，我不在時出賽、訓練名單都是由他安排，再透過翻譯拍照傳給我，所以都能掌握投手的狀況。」

這次回台，佛斯特手上多了枚冠軍戒，他透露這是他在2001年亞利桑那秋季聯盟的冠軍戒，之前由爸爸保管，現在爸爸過世就把它拿回來戴在手上，也是懷念爸爸的方式，脖子上的項鍊則是紀念媽媽，他還透露，今年會更換球衣背號也是因為想要向大學的教練謝夫致敬。

佛斯特說：「之前每個休賽季都會回學校找教練訓練，他幫助我很多，學習到正確的棒球知識，他擁有很不可思議的生涯。」