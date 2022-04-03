味全龍隊新球季首戰不只有林智勝破紀錄的290支全壘打，最終還以11比3擊敗統一獅，終於打破「台南魔咒」，相隔8204天終於在台南贏球。

對於眾所矚目的全壘打紀錄，林智勝賽前說：「紀錄只要有破的那天就好，不一定要在哪一天。」沒想到今天在新球季首戰，林智勝就用手上的棒子寫紀錄，轉隊後首安率先出爐，緊接著本季首轟也跟著出爐，而且還是破紀錄的第290轟。

去年球季結束，林智勝以289轟與張泰山並列中職全壘打王，後來「大師兄」離開中信兄弟改披龍袍，也能在張泰山見證下完成紀錄。親眼見證林智勝締造中職新猷，張泰山開玩笑直呼：「太快了！害我的留名一下子就沒了。」

不過張泰山為林智勝感到開心，更期待他能夠繼續往300轟前進。林智勝說：「打出全壘打跑壘的時候都像是做夢一樣，腦袋是空白的，等到踏上本壘板才感覺真實。」對於290轟這一路來要感謝的人太多，但能夠幫助球隊獲勝，才是他最開心的事。

林智勝賽前18個球季累積289轟，與張泰山並列全壘打王，40歲的他今年邁入第19個球季，首場賽事就用球棒宣告王者降臨，霸氣成為中職新科全壘打王，接下來只要林智勝每敲一轟，都會是聯盟嶄新紀錄，將續朝300轟里程碑邁進。