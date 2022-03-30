中信兄弟在最後一場官辦熱身賽以8比7險勝味全龍，洋捕手福來喜連續2戰都有雙安演出，他表示，自己越來越適應台灣的投手及天氣，經過修正後也逐漸找回手感，與投手群搭配也沒有太大問題。

福來喜是中職久違的外籍捕手，但來台時似乎還在調整狀態中，官辦熱身賽前9打席都沒有安打，還吞下4次三振，但在隊內賽開轟後，狀態逐漸升溫，近兩場官辦熱身賽都有雙安演出。

福來喜說：「現在身體感覺很不錯，也慢慢適應台灣投手及天氣，經過修正後也慢慢打出身手。」最近3場熱身賽都先發蹲捕，福來喜在與投手搭配過程中沒碰上太多困難，溝通上也沒有問題，很感謝隊友、教練團花時間做溝通。

今天賽後被問到腳程似乎有點慢，是因為疲累或是天生？他大方承認自己本來腳程就不快，「身為捕手，又很大隻，速度真的無法很快，畢盡我們沒有那麼常跑，但可能經過一些訓練素度可能會有進步，但我無法保證，也只能盡力跑。」