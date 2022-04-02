中職新球季今天開打，中信兄弟今年成為衛冕者，總教練林威助認為，連兩年打開幕戰心情上沒有太大不同，但今年兄弟投手群出現較多傷兵，也成為「黃衫軍」一大隱憂，「先發、中繼投手這邊是比較擔心的點，但該準備的都準備好了，就用平常心去面對。」

連兩年獅象在開幕戰交手，去年兄弟交由王牌投手德保拉打頭陣，但他今年春訓時腰部不適，調整進度較慢，另名先發本土投手呂彥青也是，加上牛棚投手蔡齊哲、王奕凱，吳俊緯、李振昌狀態也尚未完全到位，投手成為兄弟開季一大隱憂。

雖然如此，但「助總」賽前仍鼓勵球員以平常心去面對開幕戰，「我們該做的都做得差不多了，接下來的比賽就平常心，一場一場來，把該有的態度、專注、霸氣拿出來。」

今天先發打線中，兄弟也放進洋炮福來喜，但他僅擔任指定打擊、並未蹲捕，場上指揮官交給高宇杰。林威助解釋，主要是考量去年總冠軍賽高宇杰蹲比較多場，比較了解對方打者習性。

至於在官辦熱身賽最終戰不慎弄傷右手大拇指的陳子豪，兄弟也在賽前將他登錄進去，就看比賽中找機會替補上陣。