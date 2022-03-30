中信兄弟左投彭識穎熱身賽表現不俗，官辦熱身賽後援3局無失分，總教練林威助表示，他有很大機會開季從一軍出發，希望能夠補上近期的投手傷兵潮。

彭識穎去年狀況不差，但隊友表現更理想，讓他多半時間都只能待在二軍，去年一軍僅留下4場出賽，共投7局拿下1中繼成功，自責分率1.29的成績。

去年兄弟牛棚表現穩定，成為球隊能奪冠的一大關鍵，左投也有王奕凱表現出色，也卡住彭識穎的空間。在隊內良性競爭中落敗，彭識穎難免覺得沮喪，但他仍保持正向態度，「職業運動就是這樣，自己還是必須要保有競爭力。」他也會與二軍投手教練、心理諮商師聊天，從中學習。

彭識穎今年官辦熱身賽後援出賽3場，共投3局無失分，好表現也被「助總」誇讚，「他在隊內、隊外賽感覺都還不錯，開季一軍的機會滿大的，但結果還是要等今晚賽後，與各部門教練討論後才能決定一軍名單。」

近期兄弟投手群傷兵不斷，先發投手德保拉腰部不適、呂彥青肩膀有些狀況，蔡齊哲右肩背後發炎，調整進度稍慢，李振昌則是去年季後動刀清除骨刺，但他復原狀態不錯，也已在官辦熱身賽出賽，有機會趕上開季。不過「助總」今天又說，左投王奕凱一開始也在開季競爭名單中，但2、3天前腰部有些不適，趕上開季有難度。

近期投手陸續有傷兵出現，也讓彭識穎更有機會「卡位」成功，但他除了希望達成開季一軍目標外，更希望能把狀態延續到開季，「每年對自己都有期許，今年當然希望是開季一軍，但最重要還是要把春訓準備的東西展現在比賽上才有意義，熱身賽只是讓教練看到春訓成果，開季才是驗收的時候。」

彭識穎盼這段時間再繼續加強控球，「希望能讓控球穩定度更好，讓（鄭）凱文那樣，就算是3壞球走在前，也不用擔心會保送的安定感。」