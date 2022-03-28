關西鎮長劉德樑（右）拿出在北山里溪流取的汙濁用水給縣長楊文科（左），指廢棄土汙染當地水源。（羅浚濱攝）

關西鎮北山里私有農地長期被傾倒廢土，汙染溪流影響居民用水，仁安里有業者堆置大量廢木材引發沼氣悶燒火警，造成嚴重空汙，鎮長劉德樑28日帶隊到縣府陳情，高喊「還我清淨家園、還我乾淨水源」等口號，縣長楊文科接下陳情書，指汙染事件也讓他也受不了，，環保局一定會全力處理，嚴懲地主和行為人！

「關西鎮的事情就是縣政府的事情！」楊文科說，汙染事件2年前就發生過，大家都有責任，他上任後各鄉鎮發生任意傾倒廢棄物都全力稽查處理，為何北山里和仁安里都不知道？這麼奇怪讓他很不解！

有陳情民眾回說「門關起來！」（即廢土農地有圍鐵籬）楊文科說，這就非常可惡，縣府已透過「檢警環農工聯盟」跨單位聯手追查，上周檢察官已到現場調查，大家一定要合作共同對付惡質的地主，要求環保局每周報告處理情形，請鄉親隨時發現可疑車輛向警方通報。

關西鎮長劉德樑拿出28日早上在北山里溪流取的汙濁用水佐證，縣議員羅仕琦說，北山里偷倒廢土已經有2、3年之久，現場還有開挖，當地受害面積達8公頃，汙染當地溪流水源。

在仁安里5鄰1處山凹，長期被人堆廢木材，18日凌晨4時許因沼氣引發悶燒火警，迄今11天仍未撲滅，造成嚴重空氣汙染，石光里長嚴盛任質質倒廢土和廢木材是「內神通外鬼」？

環保局長朱振群說，偷倒廢土案已由檢方偵辦，該局為釐清現場是否埋有其他廢棄物，已發文通知地主、議員、公所、代表會及里長，排定4月8日現場開挖調查。

朱振群並說，廢木材火警案，檢方指回歸空汙法處理，如行為人是企業，可罰10萬到500萬元，如是個人則只能罰1200元到10萬元，目前正在釐清行為人的身分。

消防局指出，仁安里廢木材堆悶燒火警現場，是深約10公尺的山凹，面積約6800多坪，因深度悶燒很難立即撲滅，已出動43車次220人次警義消持續進行灌救。