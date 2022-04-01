高鐵台南、左營段出現電力異常，天黑人龍還在排接駁巴士

高鐵左營段附近的東南水泥廠區因施工意外，造成電塔倒塌，導致台南至左營段電力異常，多班車嚴重延誤，車站全擠滿人，現場猶如「演唱會」般，民眾紛紛上高鐵臉書留言怒罵「真的是愚人節欸！我以為我坐的是台鐵」、「不要求賠償，不過危機處理能力麻煩加強好嗎」，不少人也擔心群聚疑慮。

清明連假前夕返鄉潮，高鐵台南、左營段出現電力異常，下午近4點起左右，列車多個班次嚴重延誤，高鐵台南站指出，目前高鐵沿線起訖站都在台南，原本要從高雄站搭車北上的旅客趕來台南搭車，而南下高雄則在台南站止步，因此，已緊急調度50輛接駁巴士疏運，目前車站內擠滿大批旅客。

民眾紛紛上高鐵臉書留言怒罵「真的是愚人節欸！我以為我坐的是台鐵」、「不要求賠償，不過危機處理能力麻煩加強好嗎」，不少人也擔心群聚疑慮。（翻攝自臉書）

民眾紛紛上高鐵臉書留言怒罵「真的是愚人節欸！我以為我坐的是台鐵」、「不要求賠償，不過危機處理能力麻煩加強好嗎」，不少人也擔心群聚疑慮。（翻攝自臉書）

台南市政府指出，受高鐵電力中斷影響，目前高鐵台南、高雄間暫停營運，高鐵公司已啟動台南、高雄間公路接駁車機制，市府也會協助商請業者調度車輛。建議台南市民南下旅客改搭台鐵前往；北上旅客因班次可能有所延誤或調整，請注意高鐵公司最新公告。

高鐵公司表示，原依《旅客運送契約》規定，旅客若有搭乘接駁車者，不適用台南至左營區間延遲退費規定。然考量此事件造成旅客之影響，高鐵公司宣布，旅客若搭乘台南至左營區間接駁車者，仍可於一年內辦理退票。