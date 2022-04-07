為迎合在無法出國的日子，亦能讓味蕾流連異國美味，台南老爺行旅首度邀約關係企業老爺酒店的知本老爺的主廚韓國榮，共同推出創意的數款台灣原生美味料理；「知本x台南老爺美食祭」，將於4月16日起至4月24日，於台南老爺行旅甘粹餐廳限時段登場，不分平假日每人只要748元起，就能一同感受勾動味蕾的臺灣原住民在地的好味道！

台南老爺行旅繼去年四月間，推出的印度美食節廣受迴響之後，即感受國人對於香料主題的喜愛，深度了解國人對於香料的偏好，然而，卻大多直覺連想到歐美或東南亞地區，反而忽略臺灣因特殊的地理與氣候環境，亦擁有著全球密度最高的原生植物、香料、食材。

同時，對於這些特有物產的使用與瞭解，更有著依循在地、當季取材生活哲學的「原住民族群」，因此，台南老爺行旅此次從「臺灣原生香料、食材」發想，並邀深諳原民料理技藝的知本老爺酒店主廚─韓國榮共襄盛舉。

研發出數款具有風味卓越獨特的風土食材，包含充滿胡椒與薑氣味，別名山胡椒的「馬告」、植株有刺故俗稱鳥不踏，與花椒、薑並列三香的「刺蔥」，及口感嗆辣又稱野蒜、小洋蔥的「蕗蕎」等原民日常烹飪的美味秘方為題，打造令野味控吮指回味的寶島原味探索饗宴！

主打的美味，包含採用原住民重要日常食用野菜──假酸漿葉，包裹黃澄小米的「阿拜」，入口咀嚼感受兼富營養與飽足感的天然美味；「香料脆皮火肉」上選新鮮五花肉，佐以刺蔥、馬告、蒜頭、海鹽醃製後風乾24小時，再以高溫爐烤至表皮金黃酥脆，迸發皮酥肉嫩的誘人風味；「黑豬肉香腸」嚴選Q彈精實黑豬腿肉，佐以原民朋友分享的傳家配料自然醃製12小時以上，後採二分肥、八分瘦比例手工充填，搭配碳烤蕗蕎，縈繞出飽滿肉香的狂野鮮味。

另一特色的佐餐飲品為「小米酒珍奶」，更是融合台式手搖飲調製概念，提供饕客依個人喜好自行調製，創意激盪原味與台味的微醺美味，更享DIY樂趣無限！

美食祭期間，除了多款囊括在地特產的原民佳餚，主廚更加碼各餐期限時推出知本老爺經典人氣佳餚─「巨蛋雞」剖蛋儀式，及原住民朋友高規格迎賓活動─「搗麻糬」，讓饕客們不僅現地能品嚐到以蒜頭、洋蔥、薑黃及 紹興酒醃泡的放山雞，搭配月桃葉、法國麵包完全包裹悶燒製成的咋舌美味，更能近距離觀賞主廚手工搗製、現搗現吃的Ｑ彈！