綠島擁有絕美沙灘、著名潛點、世界級海底溫泉，豐富多樣的自然生態，每年都吸引大批遊客前往，為了兼顧離島渡假與生態永續，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今年夏天推出3條創新遊程，讓遊客認識綠島自然生態、海洋之美。

為了在發展離島渡假觀光同時，為能兼顧環境生態資源永續，東管處於今年夏天從4月到10月推動海島小旅行3條創新遊程，首先是「與海同樂 夜釣慢魚」，透過海上野人的解說帶遊客出海認識綠島常見的魚類，了解在地當季海鮮食材，認識從餐桌到海洋，永續海鮮觀念的重要性。

其次是「守護星空 草地野餐」，前往綠島最美的觀星點，在觀星達人的解說下，學習找尋星座、認識天體運行的機制，享受在無光害環境下，觀賞滿天星空與銀河的震撼，同時就地品嘗溫泉煮食或芡粿等綠島道地美味。

最後則是「生態探索 全覽綠島」，跟著專業解說員探索綠島生態，走訪綠島叢林，認識綠島特有種「碎斑硬象鼻蟲」及綠島常見植物稜果榕、大葉樹蘭、野牡丹等，並登上綠島第2高山阿眉山頂眺望太平洋。

東管處處長林維玲表示，3條創新遊程的行程中將全面減少1次性塑料或紙製用品的使用，也鼓勵大家自備餐具，以行動守護綠島，友善環境，讓綠島永續成為離島渡假的首選，今年夏天，歡迎大家來綠島感受天堂島嶼的魅力。

東管處表示，以「永續旅遊結合綠島六大特色主題」推動3條創新遊程活動，自即日起開放報名至10月30日，可請上東管處臉書「【Nga'ayho】你好，東海岸」搜尋。