台東慢食節今天在成功鎮海濱公園登場，民眾席地而坐，享受來自太平洋的豐盛海味。（民眾提供）

台東慢食節今天在成功鎮海濱公園登場，民眾席地而坐，享受來自太平洋的豐盛海味。（民眾提供）

台東慢食節今天在成功鎮海濱公園登場，民眾席地而坐，享受來自太平洋的豐盛海味。（民眾提供）

去年甫獲日本GOOD DESIGN金獎肯定的台東慢食節，今年度第1場首次移師海岸線，今日在成功鎮海濱公園盛大登場，一連兩天由40組慢食店家端出各式海味料理，未受疫情影響，吸引近5000人體驗太平洋的豐盛海味；縣府更加碼限量「鳳梨釋迦」，回饋給參加活動的慢食旅人。

今天在成功鎮海濱公園，慢食店家將鬼頭刀肉燥飯、綠島海鮮包、飛魚乾糯米飯、阿美族醃魚料理、煙仔魚拌飯糰、手打白蝦丸等等料理端上桌，並運用晚崙西亞橙、椰子、海鹽、白玉蝸牛、咖啡等等在地食材，研發椰香桑葚派、芭樂海鹽冰淇淋等甜點，令人食指大動。

縣長饒慶鈴表示，台東今年首場慢食節以《很潮餐桌》為主題，由在地廚人以1支釣、拖釣、定置網、鏢旗魚、鰹竿釣、延繩釣等較友善漁法捕獲的當令魚鮮，或潮間帶採集的海菜、貝類，研發出各式海味佳餚，民眾席地而坐，在海潮聲浪中，悠閒感受來自太平洋的豐盛滋養。

她說，這次的慢食節也希望透過大家的參與，認識國際上「Slow Fish慢魚運動」，支持優質、公平、純淨的漁業，成為有意識、有責任的消費者。

兩天活動中更安排成功小鎮慢食遊，帶領遊客登上賞鯨船遊歷成功港、導覽鎮上百年老屋、以及成功鎮最特別的鏢旗魚文化。縣府農業處更加碼回饋，完成消費集點可兌換1箱鳳梨釋迦。

她說，台東慢食節自2017年開辦，至今已舉行13場，鼓勵在地料理人與小農挖掘特色食材和飲食文化，活動中不使用1次性餐具，攤商發揮創意運用自然素材為食器，享受野餐慢生活，使垃圾減量及環境永續，曾獲日本優良設計金獎。