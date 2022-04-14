台東縣府在縣議會設置快篩站，快篩結果全陰性。（蔡旻妤攝）

台東縣府在縣議會設置快篩站，快篩結果全陰性。（蔡旻妤攝）

台東縣府在縣議會設置快篩站，快篩結果全陰性。（蔡旻妤攝）

台東疫情新增23例確診，其中成功鎮廟宇進香20人中，包含台東縣議員許進榮；另花蓮慈濟陪病接觸者2人、另有1位是有台北足跡、在綠島工作的確診者。正逢台東縣議會開會期間，目前多名議員及縣政府員工居家隔離，台東縣府在成功鎮及縣議會設置快篩站，共篩197人全陰性，台東目前累計47名確診，醫療能量尚充裕。

成功鎮廟宇7日至10日到宜蘭縣進香，同遊覽車31人中就有20人確診，包含許進榮，正值議會臨時會期，議長吳秀華宣布今起暫停開會，包括警察局長葉超鴻在內、及多名科長和分局長曾和許進榮在議會無黨聯盟辦公室見面，因此都被列入居家隔離。

台東縣長饒慶鈴13日前往成功鎮主持新建衛生所動土，多次與許進榮同框，台東縣府表示，當時在戶外，大家也都有戴口罩，饒慶鈴快篩陰性、不用居家隔離，仍需自我健康監測。

饒慶鈴舉行疫情記者會說明，成功廟宇進香團7日至10日外縣市進香，目前包括1位議員在內有14位男性、6位女性，共20人確診（18位成功鎮民、2位台東市人)，年齡介於20多至70多歲，CT值介於12.9至35.3，縣府將陸續提供疫調結果。

另外2人為到花蓮慈濟陪病的案29378密切接觸者，均為成功鎮女性、60多歲，PCR採檢確診，CT值各為17及25.1。最後1位在綠島工作的30歲男性、無症狀，8日曾至台北參加活動、10日返回綠島。

由於成功鎮有20例確診，包括新港國中、成功國小、三民國小、富山國小幼兒園、豐榮國小幼兒園等校，因學生家人確診被匡列，今明2天預防性停課；成功商水、台東特教學校則是部分班級停課。

此外，縣府也加嚴防疫措施，即日起醫院及住宿型機構禁止探病至4月30日、國小及幼兒園暫停跨縣市畢旅及教學活動至5月13日。

另有關醫療整備量能，目前部東、馬偕及東基共提供43床專責病床，已使用23床；縣府也已協調整備部東和馬偕，若有需要可隨時再釋出96床。