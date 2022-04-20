醫檢師謝光華說，他們是疫情中的眼睛，讓病毒無所遁形。（部東醫院提供）

疫情升溫，衛生福利部立台東醫院負責PCR的醫檢師團隊輪番上陣日夜顛倒，醫檢師郭怡君苦笑說，她和便當好像沒緣，總是看得到卻吃不到，偶爾能在檢驗科外的走道上安穩地把1個便當吃完就是小確幸，醫檢師謝光華說：「在嚴峻的疫情中，雖然我們很少被看到，但我們是疫情中的眼睛，讓病毒無所遁形」。

部東醫院從6日全台疫情升溫開始至今，檢驗了超過1500支檢體，檢驗科PCR團隊共15人日夜不停的上機萃取，在終於完成當天所有檢體步出醫院的時候，有人看見天光有人看見夜幕。

「走出醫院大門，都凌晨了！」，部東醫檢師經常抱怨便當和她是世仇，看得見卻吃不到，對她來說，偶爾能在檢驗科外的走道上安穩地把一個便當吃完是人生最幸福的事，更多時候是便當捧在手上扒不到幾口電話又響，半個便當永遠被留在辦公室的小桌子上，飯冷菜涼。

醫檢師謝光華的太太賴小婷也是台東基督教醫院的醫檢師，兩人商量好錯開排班，讓小孩有人接送照顧，面對排山倒海而來的檢體，這個醫檢家庭承受的壓力無人能比。

面對來勢洶洶的疫情，謝光華不敢掉以輕心，交代家人的衣物要再次分開處理，在家的人務必要在晚上9點前洗完衣物，他到家的第1件事就脫掉制服單獨清洗，洗完之後再用稀釋的漂白水消毒洗衣筒。

因為工作量大，壓力也大，這群抗疫的幕後英雄普遍都睡眠不足，女醫檢師臉上也冒出許多痘痘，謝光華說：「在嚴峻的疫情中，雖然我們很少被看到，但我們是疫情中的眼睛，讓病毒一一現形」。