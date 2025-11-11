76歲香港「金牌綠葉」許紹雄10月28日凌晨離世，當時傳出死因為癌症引發多重器官衰竭，後又指出他罹患的是腎癌，不過，他過去從未提及自己罹癌，因此消息曝光後，令許多人相當震驚。沒想到11日有節目播出他生前的最後訪問，他便透露去（2024）年因癌症切除了一邊腎臟。

香港節目《醫生與你—講飲講食講健康II》11日播出最新一集，並邀請許紹雄擔任嘉賓，當主持人提到腎病話題時，許紹雄就大方分享罹患腎癌的經歷，坦承那是去年的事，「某日我發現小便顏色很深，起初還以為自己太熱氣，可是過了兩星期情況也沒改善，當時我茫無頭緒」。

許紹雄一邊描述發現癌症過程一邊幽默說：「我唯一的缺點就是『聽女人話』，哈哈，太太叮囑我必須要去認真檢查一下，那我要照做吧。」想不到檢查過後，醫生告訴他小便有血，且一邊腎臟出現陰影，他立刻下了一跳，後來才得知那就是腫瘤，不過慶幸的是，癌細胞沒有擴散，所以醫生建議進行腎臟切除手術。

許紹雄表示手術十分順利，當時手術結束還可以自由下床，「醫生問我為何這樣厲害，我回應：『應該是你（的醫術）比較厲害吧！』」更坦言沒有因此擔心過，「我（把手術）當拍戲而已」，認為既然詢問醫生建議，自然要相信對方的專業，同時顯示他豁達樂觀的性格。