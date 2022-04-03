台東縣3日無新增確診案例，再度傳來「嘉玲」好消息，不過，衛生局2日接獲高雄通報有2名確診個案自行開車花東旅遊足跡，包含台東市及成功鎮知名小吃、伴手禮店等，經疫調匡列4人列為自主健康管理。另外，鹿野快篩站2日採檢153位，結果全陰性，縣內明天起無特別設置快篩站。

台東縣衛生局表示，高雄市所通報的案24017、24018兩位友人，為3月25日自行開車前往花蓮旅遊，於中午分別在台東市區及成功鎮短暫停留約半小時，包含拉麵店內用、外帶炸雞、豆花等及伴手禮在路途享用，隨後一路到花蓮。兩人於28日回程也同樣在市區及成功鎮購買伴手禮，衛生局目前共匡列4人列為自主健康管理。

另外，衛生局針對昨日鹿野快篩站篩檢情形說明，共採檢153人，結果全部皆為陰性。

台東縣長饒慶鈴提醒鄉親，雖然近日台東已有兩天確診案例「嘉玲」，但民眾不能因此鬆懈，面對病毒不能存有僥倖，必須持續做好個人防疫工作，清明連假期間，縣民外出時應遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩並保持安全社交距離，最好採線上問候祝福，避免移動接觸或感染，隨時落實自我健康管理，保護自己也保護家人。