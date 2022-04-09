9日高雄市新增個案列表。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

9日高雄市新增個案列表。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市9日新增38例本土個案，特殊娛樂場所傳播鏈又擴大16例，1314科技酒店、中國人養生會館、屏東天上人間小吃部也新增4例，其餘為外縣市衍生確診或群聚個案擴散等。

高市府公布，今日娛樂場所傳播鏈（雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國）群聚新增16例，其他娛樂場所（1314科技酒店、中國人養生會館、屏東天上人間小吃部）新增4例，隔離轉陽3例，案25698衍生確診個案3例，台中案25005群聚事件1例，疫調中1例，有花東旅遊史的案25989衍生3例，雲林案25350足跡重疊接觸者1例，宜蘭基隆旅遊史1例，屏東案26154衍生確診2例，案26395衍生確診1例，台北市案25500衍生確診1例。

陳其邁表示，今日公布的案例已屬第三波傳播鏈，希望透過擴大篩檢避免個案外溢到社區。今日採檢已達7成，數據看來確診數量增加不多，希望能順利遏止傳播鏈再擴散。

衛生局表示，娛樂場所傳播鏈新增16例都是擴大匡列的確診者。監控過程中發現，匡列對象當時接受採檢都是陰性，但隔一兩天就轉陽，所幸匡列即時。

享溫馨五福店、串吧酒食居等店因顧客會拿下口罩唱歌、喝酒吃飯，已經累積多名確診者，造成小規模群聚。釣蝦場因為採餐廳、卡拉OK複合式經營，容易造成感染。

高雄市9日新增38例本土個案，相關足跡曝光。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市9日新增38例本土個案，相關足跡曝光。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市9日新增38例本土個案，相關足跡曝光。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市9日新增38例本土個案，相關足跡曝光。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市9日新增38例本土個案，相關足跡曝光。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）