時序漸入初夏，玩水的季節即將正式到來，雄獅旅遊官網數據顯示，近一個月以來，蘭嶼和綠島躍升為熱門搜尋關鍵字，為此雄獅旅遊獨家推出市場罕見的蘭綠雙島、兩人成行的四日行程，讓喜愛玩水消暑的遊客能深度體驗離島魅力。若是不想玩水的遊客，也能透過搭船賞鯨、環龜山島探牛奶海秘境，或是以每人4,399元起的超值價入住蘭陽烏石港海景酒店，在這個初夏留下美好的回憶。

蘭嶼和綠島多樣的海洋生態、獨特地貌和人文生活，一直是初夏時節受到旅客喜愛的目的地，蘭嶼島上具有豐富的達悟族文化，如拼板舟與每年4～6月期間限定的抓飛魚體驗，而湛藍海面下豐富熱帶魚種伴遊和夢幻珊瑚礁岩，堪稱國際級的浮潛環境，也是吸引不少遊客的主因；相較蘭嶼有著獨特純樸原民風情，有著渡假天堂色彩的綠島，除了綠島燈塔、欣賞絕佳夕陽的牛頭山草原風光外，騎車環島欣賞島上得天獨厚的奇岩怪石，隔天在清晨曙光陪伴下享受朝日海底溫泉，又或者深潛在媲美澳洲大堡礁的美麗珊瑚感受魚群環繞，都是令人難以忘懷的親水體驗。

伴隨初夏時節氣候回暖、海象相對穩定，搭船出海賞鯨豚是不愛玩水遊客的另類選擇，特別是台灣東部海岸與鄰近龜山島附近黑潮流經，因此擁有豐富的鯨豚景觀，如常見瓶鼻海豚、抹香鯨、虎鯨等，多達17種鯨豚讓民眾有機會一飽眼福，還能透過專業導覽解說讓民眾對海洋生態達到寓教於樂的效果。另外，此時搭船前往龜山島，不僅能透過環島方式近距離一窺這座活火山原始自然生態，還能在夢幻牛奶海盡情美拍，立即打卡當網美！當晚再入住去年甫開幕的蘭陽烏石港海景酒店，在房內開窗便能將龜山島美景盡收眼底，更是不容錯過的玩法。

為提供民眾更多彈性玩法，雄獅旅遊也推出結合自駕、火車、飛機不同載具的綠島自由行組合，入住凱薪飯店搭配火車二日行程，每人最低3,050元起，另選購浮潛體驗最低也只要390元起。