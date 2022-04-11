花蓮縣七星潭風景區是遊客必去之處，花蓮縣政府因應觀光旅遊客群多元，向中央爭取900萬元經費，將優化景區遊憩環境，提升整體觀光的遊憩品質。（羅亦晽攝）

花蓮縣七星潭風景區是遊客必去之處，花蓮縣政府因應觀光旅遊客群多元，向中央爭取900萬元經費，將優化景區遊憩環境，提升整體觀光的遊憩品質。（羅亦晽攝）

花蓮縣七星潭風景區坐擁太平洋無敵海景，遠眺可望清水斷崖，風景美不勝收，是遊客必去之處，且晚間周圍較無光害，近年更成賞星熱點，縣府因應觀光旅遊客群多元，向中央爭取900萬元經費，優化景區遊憩環境，增加設施使用舒適度，且範圍北從德燕定置漁場，南至七星潭遊客中心，盼能藉以提升整體觀光的遊憩品質。

觀光處指出，七星潭風景區遊客愈來愈多元化，部分遊憩環境已無法提供完善且舒適的空間，故向觀光局爭取「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫-七星潭風景區遊憩空間優化計畫」，獲核定經費含地方配合款共計900萬元，將兼顧不同族群遊客需求，提升設施品質及環境。

觀光處觀光產業科科長陳勇男表示，由於觀光局這項計畫主軸為優化整體環境，因此將透過相關的修繕作業，提升設施的使用舒適性。

他指出，該計畫優化範圍北從德燕定置漁場直至南邊的七星潭遊客中心，包含修繕2端入口意象，提升指標明顯度；在遊客中心自行車步道口2端設置擋車版，防止機車進入，維護自行車騎士安全，提升環境品質，同時也會修繕服務中心及賞星廣場的屋頂，以防漏水。

由於德燕定置漁場旁的廁所空地高低落差甚大，若民眾未多加留意，容易跌倒釀成意外，且臨潭橋旁大客車停車塲尚無無障礙步道，以致身障人士需特意繞路，才能到七星潭風景區內欣賞海景、吹拂海風。

陳勇男表示，未來也將透過該計畫，打平廁所前空地的地坪，讓高低落差降到最低，避免遊客被絆倒，同時也會在大客車停車塲旁施作無障礙步道，響應縣府推動無障礙旅遊的政策。

觀光處表示，該計畫預計在8月底前完成工程發包，同時也會依硬體建設考量自然生態保護及植栽綠化，降低對環境的衝擊，盼能藉風景區設施及周邊環境的優化，讓花蓮成為適合深度旅遊的城市，進而吸引商機、創造在地經濟量能。