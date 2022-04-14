藤枝聯外道路第一期災修工程18k＋440至460路段，昨晚疑因道路邊溝滲漏及地質破碎，造成路面嚴重裂縫情形，施工廠商已緊急調運機具材料，漏夜完成鋼軌椿打設搶修作業，遊客今日需從林下步道進出。

有南台灣小溪頭之稱的藤枝國家森林遊樂園區，去年8月受豪大雨影響，聯外道路18.5k及18.2處完全崩塌，雖持續修復中，不過園區去年12月31日重新開園，遊客車輛僅能停放在園區外的櫻花公園停車場，走林下步道前往遊樂區入口。

農委會屏東林區管理處指出，藤枝聯外道路第一期災修工程18k＋440至460路段，疑因道路邊溝滲漏及地質破碎，造成路面嚴重裂縫，為避裂縫持續擴大，已通知六龜警分局森濤派出所及居民注意安全。

林管處表示，今日再會同監造單位現勘研商後續穩定措施，預定今日前完成搶修工作，因該路段為施工便道目前已管制通行，不影響遊客進出林下步道及遊樂區營運接駁作業，將於今日同步於18k及高繞路段設置告示周知。