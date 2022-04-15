新北平溪、石碇、深坑等地的珠蔥清甜好吃，春季正對時，新北市農業局今舉行記者會宣布珠蔥推廣活動登場，將以「蔥滿溪望‧春遊東北角」為主題，搭配農產商品化、山城新生、在地經濟串聯、觀光休閒、產業合作、新媒連結六大行銷主軸，用吃喝玩樂的方式帶領民眾探索新北珠蔥」魅力。

新北市農業局指出，除有小旅行、珠蔥產地展售會及餐會，今年與凱撒飯店連鎖旗下台北凱達大飯店合作「蔥蔥食光」珠蔥主題創意料理教室，採用平溪產地直送的高品質珠蔥入菜，運用不同料理手法融入法式擺盤藝術，上完課，賓客可直接在包廂用餐。

新北市副市長陳純敬也頒發感謝狀予凱撒飯店，善盡企業責任為防疫挺身而出，且多年來支持新北小農，讓更多人看見「新北農特產品」。

陳純敬表示，「新北珠蔥」品牌展現出新北市農業所具備的多功能性，透過農產商品化及產業合作，將在地經濟進行多元串聯以創造產值，並營造安居樂業的友善生活空間以及獨特的觀光休閒環境，讓來到平溪旅遊的遊客，買到最健康安心的新北珠蔥。

平溪農會理事長胡正吉表示，平溪不只是放天燈，「珠蔥」不但帶動平溪景點發展，也促進平溪整體經濟結合，4月24日將於平溪農會旁廣場辦理產地展售會及餐會，現場規畫有市集展售會和珠蔥DIY專區供民眾購買及體驗，以及一開放訂位就會被搶購一空的「珠蔥主題料理饗宴」，今年開放民眾訂餐15桌，每桌3000元。