高雄東南水泥廠昨發生工安意外，導致高鐵11.4萬旅次與台鐵1.2萬旅次受影響，交通部長王國材今日視察國道高公局時向旅客致歉，他指出，這次雙鐵與台電合作，搶修工程順利且有效率，不過車站內疏導有點亂，雖派出300多輛接駁車，但因進不到車站候車區，導致多人受影響，未來候車區要再分散，不要集中一起。

王國材說，昨東南水泥儲倉倒塌壓到台電電塔，從影片來看整個工地警覺性不夠，對儲倉倒塌方向預估錯誤，已請請高鐵、台鐵研究向東南水泥求償，相關金額還要請律師計算後提出，而旅客補償部分由高鐵、台鐵現有規範處理。

王國材說，昨事故發後，台電、台鐵、高鐵工程人員即趕到現場，因高壓電纜線掛在高鐵電線上，雖然沒碰到台鐵電線，但施工移除電線需要佔用台鐵軌道，台鐵才會斷電作業一到兩個小時。

王國材說， 昨三個單位合作非常順利有效率， 已經盡力，但車站疏導有點亂，導致台南站擠了很多人，影響高鐵11.4萬人與台鐵1.2人。

王國材說，昨天最大問題是接駁車派 300輛，但車站外圍塞成一團進不去，未來類似情況上車地點要分散，他也有跟高鐵談，因高鐵站區很大，哪些人到更遠站區候車，要徹底檢討，希望能有更好因應方法。

未來是否要求在高鐵沿線施工要有更高規範，王國材說，東南水泥離軌道區還有一點距離，這次倉儲倒塌碰到電線是意外，未來民間施工任何可能都要考慮，警覺心更高一點。

至於台鐵斷電助高鐵一事，王國材表示，工程要用到台鐵軌道，才會有此裁示，並搭配疏導到橋頭站與新左營站轉乘捷運紅線， 約影響1.2萬人，昨日也沒有減班，他也要求必須要把旅客輸送完才能結束任務。