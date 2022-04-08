交通部長王國材（左）、台鐵局長杜微（右）。（黃世麒攝）

不滿交通部長王國材昨日表示「台鐵員工五一勞動節快樂，旅客不快樂」，台灣鐵路企業工會今日聲明表示「勞工不加班有理，王國材部長分化伎倆無用」。王國材則表示會在下下周審查《台鐵公司條例》草案之前繼續溝通

交通部未與台鐵工會協商《台鐵公司條例》草案就逕自送行政院，台鐵工會揚言「勞動節不加班」，等於實質罷工；目前也獲得台鐵另外兩個工會包括台鐵產業工會及全國火車駕駛產業工會的支援。

不過，王國材昨日接受媒體採訪時說出「台鐵員工五一勞動節快樂，旅客不快樂」，台鐵工會表示這是低劣分化台鐵勞工與一般民眾的說法。工會重申，勞動節不加班是國家法律授予勞工的基本權利，過往之所以放棄國定假日放假權利，是為了顧及民眾需求，但如今為了凸顯《台鐵公司條例》通過後，「軌道運輸更不安全、土地炒作更嚴重、薪資差距更擴大、黑官體制更猖狂」，台鐵超過一萬六千名員工決定勞動節不加班，期盼能藉此讓《台鐵公司條例》嘎然而止，不要再延續到端午節與中秋節，「一旦發生，必須請王部長自負其政治責任。」

工會表示，這幾天來自台鐵局、交通部等各種打壓大小伎倆亂箭齊發，例如：台鐵局運務管理階層積極鼓吹「車長司機罷工就好，票房閘門來加班，充場面順便賺加班費」，甚至交通部還規劃所謂「壓榨其他交通業（如高速公路民營客運）超時加班作業，以取代鐵路運輸」構想。換言之，工會與資方所有良性溝通已完全無效。

王國材則表示，下周會盡量跟工會溝通，「包括台鐵局長跟我都會分別與他們溝通。」他說，他覺得現在雙方認知差距愈來愈小，工會爭取會員權益，他尊重，他也會盡量向工會說明政府部門已經做了多少努力。

王國材說，還是期待台鐵工會不要「五一不加班」，以免影響乘客權益。現在開始還有一個多禮拜，下下周立法院可能會審查《台鐵公司條例》，這段時間大家好好來溝通。工會可以帶著會員的聲音，他也會盡量協助，希望最後達到共識。整個公司化也是為了台鐵員工、乘客及公司發展，期待大家共同參與台鐵改革。