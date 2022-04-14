基隆市政府社會處門口立牌告示。（陳敬哲攝）

基隆市政府社會處門口立牌告示。（陳敬哲攝）

基隆市政府再傳1名員工確診。14日上午市政府大樓1樓社會處辦公室，大門緊閉室內未開燈，門口擺著立牌貼上「因應防疫，請非社會處員工禁止進入本辦公室，如要洽公請至本府前棟服務中心5號櫃臺洽公」。據了解，1名社會處員工確診，相關訊息市長林右昌已瞭解，待下午正式對外公布。