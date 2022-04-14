基隆市府員工再傳新冠確診！ 細節待市長公布 10:152022/04/14 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市政府再傳員工確診，1名社會處員工疫調中，細節待市長林右昌公布。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府社會處門口立牌告示。（陳敬哲攝） 基隆市政府社會處門口立牌告示。（陳敬哲攝） 基隆市政府再傳1名員工確診。14日上午市政府大樓1樓社會處辦公室，大門緊閉室內未開燈，門口擺著立牌貼上「因應防疫，請非社會處員工禁止進入本辦公室，如要洽公請至本府前棟服務中心5號櫃臺洽公」。據了解，1名社會處員工確診，相關訊息市長林右昌已瞭解，待下午正式對外公布。 北市松江郵局窗口人員確診！接觸者多 今停業清消 1天5千找無人！台積電擴廠、台商回流 六輕外包商缺工嚴重 #社會處 #1名 #再傳 #員工 #員工確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中南區公所員工確診 民政局：啟動分艙分流 15:002022/04/13 生活 疫情燒進國安會！1員工確診 即起啟動分區辦公 10:562022/04/13 政治 台中南區公所1員工確診 曾偕妻玩遍小琉球 13:452022/04/13 生活 台電總管理處員工中鏢 急篩2000人 04:102022/04/12 生活新聞 疫情延燒總統府 國安會15人居隔 04:102022/04/14 政治要聞 台中單日確診26例 東勢成熱區 04:102022/04/13 地方新聞 台南菸廠1員工確診 急召399人採檢 04:102022/04/13 地方新聞 iKala拚2年內掛牌 首選台灣 04:102022/04/13 產業．科技 稱台鐵公司化「可分紅40個月」 藍委酸蘇揆大話成性 04:102022/04/13 政治要聞 和大老闆婚外情生女！她沒收到扶養費將幼女「丟包」被訴 18:432022/04/13 社會 彰基二林醫院 6護理師染疫 04:102022/04/14 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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