不滿台鐵公司化倉促上路，台鐵企業工會等發起五一勞動節「依法休假」，盼立法院暫停審查政院版《台鐵公司條例》草案。據台鐵工會估計，台鐵1.6萬名員工中約逾1萬人連署；全國火車駕駛產業工會更表示，司機員百分之百響應五一不加班。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，「五一不加班」連署書是4月14日截止收件，目前雖然還沒到截止日期，但估計台鐵1.6萬名員工中約逾1萬人響應。有些單位像是司機員的連署比例達9成5甚至百分之百，列車長也有約逾8成連署，甚至很多幹部主管也簽署不加班。他不清楚台鐵局會派多少人來支援，估計恐怕有8成列車開不出去，但還是要看「二線支援一線」的狀況。

陳世杰說，台鐵的排班方式是每個月月底要下排出下個月的班；但這次台鐵局卻規定各單位4月8日之前要排出5月班表。陳世杰強調，台鐵員工不是罷工、不是依法休假，而是「不加班」；而且也不是突襲，而是提早3個月前就講明，照理說如果勞方聲明不加班，資方就不能排進班表。

全國火車駕駛產業工會台北分會會長張伸維表示，台鐵每天約有1100班次列車（包括貨運）開行，目前看到台鐵全部的機務段（七堵、台北、新竹、彰化、嘉義、高雄、花蓮、台東段；宜蘭分段）都百分之百連署「五一不加班」，且由於台鐵局主管要求4月8日前把所有司機員的5月班表排出來，所以司機員的連署書7日就已經收完也交出去了。

至於這次是否有二線支援一線的情況？張伸維表示，之前火產連署時也要求有駕駛資格的二線出來簽署，「6432事件（指2018年普悠瑪號6432列次事故）就是二線出來開；如果台鐵局真的要這樣做，就等著變成下次新聞焦點吧。」

勞工五一勞動節休假算不算曠職？由於2017年春節期間台鐵370人抗議台鐵壓榨基層勞力，也是「依法休假」，最後卻被記曠職，時任交通部政次的交通部長王國材指出，台鐵鐵路特考簡章已說明職務需輪勤、輪班，因此這次若不依曠職程序處理，「以後連假交通將崩潰。」此次交通部如何處理台鐵五一不加班，備受注目。

不過這次交通部和台鐵顯然姿態軟化。台鐵回應指出，依《勞基法》，雇主徵得勞工同意於休假日（國定假日及特休）工作者，工資應加倍。因此，台鐵員工若事先請假者是「依法有據」；若雇主希望員工五一出勤，仍需「徵得員工同意」。台鐵強調未來會以「徵得員工同意」、「創造員工榮譽感」方式提高出勤人數，並持續與工會溝通。