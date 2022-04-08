民進黨立委莊瑞雄質詢交通部長王國材。（摘自國會直播）

東南水泥廠拆遷施工意外，造成高鐵斷電、雙鐵停駛，影響旅客破12萬人。行政院長蘇貞昌今天表示，高鐵應變能力確實有待檢討，包含第一時間讓旅客知道停駛原因，以及應頻繁出面向乘客說明，的確還要再改進。

清明連假前一天，東南水泥廠進行水堤高塔拆除工程施工不慎，致台電電塔倒榻，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，逾12萬名返鄉旅客受影響。民進黨立委邱志偉下午質詢行政院長蘇貞昌時說，當時他人在現場，現場相當混亂，不僅看不到工作人員，廣播約10分鐘才有，質疑高鐵缺乏嚴謹的SOP。

蘇貞昌回答，針對此事件，高鐵、台鐵、交通部都是受害人，而最受害的就是旅客，高鐵應變能力確實有待檢討，應讓旅客第一時間知道停駛原因，且高鐵服務人員應頻繁出面跟旅客溝通，相信旅客不會不理性，只是不明就裡，急著回家的心可以理解，高鐵還要再改進。

隨後，民進黨立委莊瑞雄關切台鐵公司化進度，蘇貞昌說，請台鐵員工放心，台鐵的歷史包袱，絕不會讓台鐵公司、員工來負擔，也不會減少一分一毫薪水福利，呼籲台鐵要早日從僵化走出來，不能再抗拒改革，早日完成公司化，才能回應太魯閣號受難者家屬的哭泣與憤怒，以符合社會期待。

此外，邱志偉還問到華航正名進度，蘇貞昌回答，塗裝有台灣意象的華航飛機，要飛得出去才能讓世界看見，若飛不出去，反而更少人看見，在規劃航線等確實不那麼簡單，要克服很高的困難，也要有很高的智慧。

蘇貞昌肯定在蔡英文領導下，台灣被看見、被重視的程度，遠遠不是一個飛機塗裝的問題而已，相信有一天，台灣會重要到被世界重視、肯定，飛機問題就迎刃而解，而塗裝確實有做某一方面的努力，確實也影響到飛得出去的難度，有待繼續努力。