曾發起罷免前立委陳柏惟而聲名大噪的大里區立仁里長鄭伯其，今天看到國民黨籍台北市議員徐巧芯檢舉事件延燒，黨內外沸沸揚揚滿滿篇幅報導關於檢舉事件， 特別在臉書社群有感而發：「團結對外，中止內鬥 ，國民黨才有未來！」

徐巧芯檢舉事件發酵 台中藍營議員參選人鄭伯急呼，國民黨要中止內鬥才有未來。（黃國峰攝）

今年元月間宣布參選第四屆台中市議員選舉，爭取國民黨提名參選的鄭伯其在臉書發文指出：「 國民黨最大的危機就是搞內鬥，今天看到滿滿篇幅報導關於檢舉事件，阿其心中感慨，‘’團結‘’兩字不是一個議題，而是國民黨最重要的基礎。」

鄭伯其憂心說：「任何砲口對內、內鬥，鬥垮自己人的戰將、明天説不定重啓「三中案」的調查！無盡無休的內鬥、這都只會長敵人之志氣、消自己之威風。我們要團結、改變思維，共同努力做好各自的角色與職責，不要讓支持者失望。」

鄭伯其還說：「身為政治的工作者，我一直深信自己，不斷的戰鬥、不斷的努力堅持，才能打敗腐敗鴨霸的民進黨！為這個社會換來更多的福祉與安定。」

最後，鄭伯其強調：「凝聚力量的黨，才是真正支持者所樂見的，化解誤會，重拾信心，相互信任，一起面對嶄新的國民黨。」