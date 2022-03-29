對於又被點名，周春米說，黨內初選就是全民調，就是爭取全民支持，不分藍綠作全民的縣長，這是屏東鄉親給我們的責任。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣長初選陷激戰，莊瑞雄發影片直指國民黨勢力介入黨內初選，並稱「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英」，對此，鍾佳濱怒斥莊打小英牌，呼籲莊「請停止撕裂民進黨」，周春米也稱，希望莊要記住總統的話，3人無論誰出線，她都會支持。

莊瑞雄的選舉廣告內容指出，「國民黨地方派系正在動員，試圖插手民進黨初選民調，小英總統的故鄉不能讓地方派系染黑，就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英，不讓小英孤單，不讓莊瑞雄孤單」。

對此，鍾佳濱怒批，「請停止撕裂民進黨」！他說，莊委員一方面宣稱正、副總統是公共財，不宜被任何候選人用來作文宣，但另一方面卻以「英系」代言人自居，還直接將自己與小英總統劃上等號，很可能陷總統於「行政不中立」的處境。

鍾還說，莊委員刻意提及「2019年民進黨總統初選」，恐怕是要挑撥國家正、副元首的矛盾。對於鍾控訴莊打小英牌，周春米也有同感，她呼籲莊不要為難選對會，她說，希望莊要記得總統的話，不要破壞黨內團結，3個人無論誰出線，總統、副總統都會支持。

針對敵手的喊話，莊29日出席「全國小英之友‧騎心支持莊瑞」記者會時回應道，他說的都是2019年大家努力的過程，並沒有撕裂的問題，並強調沒有打小英牌，小英之友會是民間組織，非政黨組織，而且是總會長主動帶著全國各縣市總會長來力挺我，他們都是我的好朋友，沒理由拒絕。

莊話鋒一轉又提到國民黨地方派系介入初選一事，他說，國民黨介入已是舉證歷歷，連周委員也沒有否認，她只是用服務不分黨派帶過，民進黨初選採全民調確實不排藍，但不表示可以引進國民黨力量，若當3人勢均力敵時，民進黨的候選人不就是由國民黨決定了嗎？這完全不符合政黨政治的原理。

他說，講了這麼久，國民黨對周委員來說，還是有很強大的力量，而對民進黨初選來講，是很大的傷害。對於又被點名，周春米說，黨內初選就是全民調，就是爭取全民支持，不分藍綠作全民的縣長，這是屏東鄉親給我們的責任。