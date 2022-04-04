斯里蘭卡最近因經濟惡化引發人民憤怒示威。當地媒體報導，除了總統和總理之外，斯里蘭卡所有部長昨晚集體辭職，為組成新內閣鋪路，盼平息民憤。

斯里蘭卡每日鏡報（Daily Mirror）報導，斯里蘭卡所有部長昨晚均在辭職函簽字，以在民憤高漲之際組織新內閣，恢復政治穩定。

報導說，辭職函將由總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）呈交他的胞弟、總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。

每日鏡報稱，馬興達．拉賈帕克薩將繼續擔任總理，新的內閣將在近日內組成。

稍早前，斯里蘭卡傳出總理將會辭職的說法，但遭總理府斥為假消息。

斯里蘭卡目前正陷於物價高漲、民生用品短缺、輪流停電的窘境，憤怒的民眾開始走上街頭。斯里蘭卡政府1日宣布全國進入緊急狀態，次日實施宵禁，直到當地時間今天清晨6時。

此外，在國防當局的命令下，網路服務商也關閉了臉書（Facebook）、YouTube、推特（Twitter）、Instagram以及WhatsApp等社群平台，以防民眾利用社群平台號召示威。

媒體報導，警方到處驅離示威群眾，且有600多人因違反宵禁令而被捕。

早在2019年，亞洲開發銀行（ADB）即在一份報告中警告，斯里蘭卡為「典型雙赤字經濟體」，也就是國家財務入不敷出，且貨品及服務的生產不足。

媒體報導稱，拉賈帕克薩政府為兌現2019年競選承諾而大幅減稅、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光業及移工匯款、信用評級被調降等，均加速了斯里蘭卡經濟的惡化。（編輯：韋樞）1110404