國民黨台北市議員羅智強有意角逐桃園市長，卻引發藍營地方反彈。資深媒體人吳子嘉3日透露，《美麗島電子報》近期所做的民調，國民黨在桃園的最強棒就是立委魯明哲，「如果是今天公布的話，就是魯明哲第一名，立委萬美玲第二名」。

吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》中談及桃園市長選舉，他表示，若國民黨在桃園真的推立委呂玉玲出來參選市長，那對手民進黨「真的派顆西瓜都能上，因為這樣選根本沒搞頭」。

吳子嘉也透露，根據《美麗島電子報》近期所做的民調，國民黨的最強棒就是魯明哲，所以羅智強希望5月再比一次民調，這是有道理的，因為如果到5月的話，民調可能會有變動，「但如果是今天公布的話，就是魯明哲第一名，萬美玲第二名」。

國民黨籍桃園市議長邱奕勝（中）經營地方甚深，立委萬美玲（左）、魯明哲（右）也具有高人氣。（中時資料照，蔡依珍攝）

吳子嘉坦言，政治沒有辦法解決這種僵局，最後的結果只有初選一條路，「我講坦白話，我4月份就開始公布桃園的民調」，他認為民意會壓過一切。

國民黨台北市議員徐巧芯指出，據她了解，魯明哲跟萬美玲應該都有自己的考量，兩人都才剛選上立委，因此可以理解，兩人都想至少做完一個任期，這樣對其政壇生涯會比較有正面規劃，因此至少目前來說，兩人是沒有表達要參選市長的意願。吳子嘉也點頭表示，目前魯明哲和萬美玲都不選。