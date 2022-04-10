國民黨台北市議員羅智強堅持參選桃園市長，引發黨中央、地方紛爭，甚至傳出黨主席朱立倫撂重話要與他「魚死網破」，究竟最後會是由哪一位戰將代表參選引發各界注目。國民黨黨務高層9日向港媒透露，接下來的處理方式，雖沒有正式初選的模式，但仍會進行供內部參考民調，將桃園三位藍委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，再加上羅智強一起做民調，而最終一波的民調將落在五月中旬左右。

據中評社報導指出，國民黨人士強調，目前國民黨屬意的最佳人選是民調最高也有在地基礎，更是地方可以接受的魯明哲，但如辦理正式初選，目前因為資源不足而沒有意願的魯，勢必不會出面登記，這樣初選決定的人選能否幫國民黨打贏勝仗，要打上問號。

據該人士指出，國民黨在桃園市長提名人選上，雖不辦理初選，但因黨內反彈聲音大，包括戰鬥藍召集人趙少康、前副主席郝龍斌和眾多民代都替羅發聲，希望辦理初選，因此接下來的處理方式，雖沒有正式初選的模式，但仍會進行供內部參考民調，將桃園三位藍委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，再加上羅智強一起做民調。

另外，該位人士亦表示，最終一波的民調將落在五月中旬左右，以當下民調結果為依據，加上地方的意見，綜合考量後，由選策會進行協調出最終人選，然後徵召該人選，在主席朱立倫五月下旬訪美前讓此事落幕，避免影響訪美的焦點。