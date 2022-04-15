2022年縣市長選戰將在年底舉行，民眾黨立委張其祿表示，確實年底選戰，對民眾黨小黨而言，的確較為困難，就算團結都不見得會贏，但不團結絕對輸；至於台北市長柯文哲是否御駕親征高雄，張其祿直言，他沒聽過民眾黨內談論此議題，反而是其他黨在討論。

張其祿今接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對民眾黨在年底選戰布局，張指出，在桃園方面，就是立委賴香伶和民眾黨祕書長謝立功將以民調決定出參選人。

至於新竹市長參選人無懸念就是立委高虹安？張其祿直言，還未決定，黨內也還在審慎評估中，而且他也不能代表高虹安和民眾黨來談論此議題，現在離選舉還有一段時間，也要觀察其他競爭對手的狀況。

最後，在高雄方面，是否會和反萊豬醫師蘇偉碩合作，張其祿稱，民眾黨若在高雄要推在野大聯盟，蘇偉碩也是不錯的人選，但前提是要用無黨的概念，才能得到所有在野勢力的支持，尤其是國民黨在野力量較大，內部人選也多，是否願意支持也是問題。至於柯文哲是否親征高雄，張其祿直言，他沒有聽過民眾黨內在討論柯文哲御駕親征高雄一事，反而都是其他政黨建議。