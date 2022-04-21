針對華視新聞昨誤報「新北市遭共軍導彈擊中」引發譁然，NCC卻表示釐清案情後再作必要懲處，對此，民眾黨痛批，中天出事NCC立刻跳出來追究內控失靈和傳播不實訊息的責任，華視出錯卻是只要華視討論改善措施，綠色雙標的醜陋嘴臉再次現形。

華視昨晨間新聞跑馬出現「新北市遭共軍導彈擊中」、「戰爭有爆發之虞」等戰時文字，遭到十餘名民眾檢舉。調查局初步認定，華視無產製或故意散布假消息；NCC雖然認為華視違反《廣播電視法》21條第3款，最重可罰200萬元，但要等釐清案情後才作出必要懲處。

針對華視昨誤植新聞，民眾黨今指出，朝野難得砲口一致直呼太誇張，華視新聞的內控機制完全失靈。當初NCC主委陳耀祥一路護航、大力推薦，要大家給公廣集團一個機會，促成華視快速取得52台執照，如今華視卻以路徑設定錯誤為由，把引起民眾恐慌的「假新聞」輕輕帶過。

民眾黨直言，年初時任華視總經理莊豐嘉舉著第四權的大旗恐嚇立法院，現在又「非故意」發出戰爭跑馬，陳耀祥口中的優質媒體，不管人事、內控全都亂糟糟！華視上演「狼來了」的荒唐戲碼，讓民眾對媒體公器失去基本信賴，誰能扛起責任？

民眾黨痛批，中天出事NCC立刻跳出來高喊媒體應該應嚴謹查證，將追究內控失靈和傳播不實訊息的責任。這次華視出包，調查局火速認定並非散布假消息、NCC也軟言軟語要華視討論改善措施，綠色雙標的醜陋嘴臉再次現形。

民眾黨認為，「公廣集團」四個字也不該是金字招牌，如果錯誤連連，華視也應該嚴懲，NCC更不該繼續淪為政治打手，必須找回設立獨立機關的初衷。