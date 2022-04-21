台灣本土疫情爆發，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中要民眾「自主應變」，引發爭議；台北市長柯文哲20日則表示，同住家人與辦公室相鄰座位同事一定要居家隔離外，確診者「自己招供」，誰跟你比較好，要列入居家隔離。柯文哲「自己招供」這4字被網友推爆，有網友表示，「不愧是台灣神童阿北德，真是妙招」。

全台20日新增2386例本土確診，台北市高達471例，柯文哲因仍在居家隔離期間，以視訊方式召開防疫記者會。柯文哲除批評中央低估中重度的百分比，在匡列對象部分，他表示，疫調不要無限擴張，同住家人一定要居家隔離，而相鄰座位在旁邊也必須匡列；還有另一個狀況，有些人雖然不是坐在旁邊，但是感情太好，也許每天中午都混在一起吃飯、晚上看電影，所以除了辦公室以外，要由確診者「自己招供」，在職場方面誰跟你比較好，這些要列入居家隔離。

PTT政黑板網友紛紛表示，「不愧是台灣神童阿北德，真是妙招」、「該匡的就匡啊！有些親密接觸者本來就是確診者自己要說」「確診者自己招供，可以換獎金嗎？」、「不就自主應變了嗎？XDD」、「來人啊，餵公子吃餅」、「自己招供比自主應變有料太多了，阿北英明」、「讚讚」、「你各位給我自己站出來喔，被我阿北抓到就倒大霉」、「不自己招供，等等病例就丟過去」。

也有網友說，「台灣神童阿北德開示，信徒自主應變、自首招供」、「本來就不用抓那麼嚴，才會用這個方法」、「台北市民別皮皮的喔！阿北已經開示惹」、「陳時中：自主應變，被噓爆，阿北：自己招供，阿北好棒棒」、「柯務實啊。專業」、「自己招供啊，不要讓阿北不開心」。