國民黨桃園市長人選紛擾陷入空降與在地爭議，民進黨則尚未宣布市長人選，國民黨前立委張昌財接受港媒《中評社》訪問表示，不管誰最後代表藍綠參選桃園市長，要問3個人找齊了嗎？也就是身邊有韓信（帶兵打仗）、蕭何（籌募糧草）、張良（運籌帷幄）嗎？他也分析，藍綠都在等對方出牌，派太弱的人，對方立刻換主帥。

黃國園黨部主委蔡忠誠13日說，2022年桃園是重中之重，也是2024總統大選前哨戰，是兵家必爭之地，民進黨在桃園執政8年輸不得，國民黨在四大公投結果出來後，也有贏回來的企圖心，最近在地與空降二分法有些對立，他認為桃園是族群融合共存共榮，這些就是在地力量，並非派系拉黨結派，桃園的鄉親也不是不能接受空降人選，只是需要時間，而這個最強人選和地方的連結及在地深耕才有可能被接受。

根據《中評社》報導，曾任國民黨第五屆及第六屆立法委員、（桃園升格前）中壢市第九屆市長的張昌財認為，從台北市議員羅智強想選桃園市長，面對這麼多阻力，可以給藍綠想選市長的人好好思考。首先必須瞭解整個局是否對自己有利？除非有很高明的戰術戰略，不然這個局會決定整場選舉勝敗。他分析，以羅智強來看，第一、黨中央沒有青睞，第二、地方力量表態不支持，第三、羅的條件是否符合桃園市民認同與期待的桃園市長？目前看起來也沒有這樣氛圍。

另外，張昌財認為，藍綠都在等對方出牌，派太弱的人，對方立刻換主帥，民進黨現在以逸待勞，國民黨現在不該卡位卡到死死。況且選舉也需要三個人，張良、蕭何、韓信，想選的人都找齊了嗎？