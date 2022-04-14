國民黨台北市議員羅智強堅持參選桃園市長，引發黨中央、地方不滿，特別是國民黨祕書長黃健庭曾說羅民調太弱。國民黨智庫執行長柯志恩近日接受媒體專訪表示，國民黨提名桃園市長人選的民調「並沒有排除羅智強」。羅智強今(14日)回應表示，局面正向好的方向前進，所以不必再責怪國民黨。

柯志恩今在廣播節目《千秋萬事》接受媒體人王淺秋專訪，談到羅智強宣布參選桃園市長而引起的一連串事件，柯表示當時一聽到黃健庭用「弱」來形容羅智強，馬上就知道完蛋了，因為不論是聲量、民調等，羅智強顯然都是強將。

柯志恩指出，因為市長與議員是連動的，議員們也很希望找到最強母雞，所以桃園市議會議長邱奕勝曾讓黨籍議員進行一份問卷，結果該問卷的結果與民調不同，羅智強被提到的比例與在地立委相比較低，黨中央是因該份問卷而稱羅智強弱，但柯志恩也認為這樣的說法不太精準，「我不會用弱這個字」。

柯志恩認為，這次的風波鬧這麼大，若沒有足以說服人的資料將很難收場，因此在正式徵召前應該還會再做民調，而雖然她的立場是要把羅智強放進民調中，但目前智庫尚未收到黨中央指示，因此還要再等等。

羅智強14日在臉書發文表示，他認為，這是一個國民黨回應民意的重大進步，從上周黃健庭說國民黨桃園市長提名「已排除羅智強」，到現在更新立場為民調「沒有排除羅智強」，顯見局面正向好的方向前進。

羅智強強調，所以，不必再責怪國民黨，接下來要努力的事情很清楚了，就是在國民黨正式提名桃園市長之前，力拚黨內民調第一名，他相信國民黨會選擇「最強棒」參選桃園市長。