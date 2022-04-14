國民黨桃園市長人選風波引起各界關注，其中立委呂玉玲被傳目前的民調較低，讓許多人不解為何國民黨主席朱立倫屬意徵召她。國民黨智庫執行長柯志恩今（14）日透露，自己也因為好奇而當面詢問朱立倫用意為何，結果朱立倫反而愣住，說「我又不是笨蛋」。

柯志恩今日在《千秋萬事》接受媒體人王淺秋專訪，談到國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長而引起的一連串事件，她表示當時一聽到國民黨秘書長黃健庭用弱來形容羅智強，馬上就知道完蛋了，因為不論是聲量、民調等，羅智強顯然都是強將。

柯志恩指出，因為市長與議員是連動的，議員們也很希望找到最強母雞，所以桃園市議會議長邱奕勝曾讓黨籍議員進行一份問卷，結果該問卷的結果與民調不同，羅智強被提到的比例與在地立委相比較低，黨中央是因該份問卷稱羅智強弱，但柯志恩也認為這樣的說法不太精準，「我不會用弱這個字」。

柯志恩認為，這次的風波鬧這麼大，若沒有足以說服人的資料很難收場，因此在正式徵召前應該還會再做民調，而雖然她的立場是要把羅智強放進民調中，但目前智庫尚未收到黨中央指示，因此還要再等等。

除此之外，各界盛傳朱立倫有意徵召民調暫時落後的呂玉玲選桃園市長，柯志恩透露自己也曾當面詢問朱立倫為什麼會有這種選擇，結果朱立倫反而愣住，告訴她「沒有說現在徵召啊，我一定找最強的，我又不是笨蛋！」