近日本土疫情升溫，防疫政策開始走向與病毒共存，但配套措施卻慢半拍，中央流行疫情指揮中心更突然拋出停課標準放寬的政策，引起家長反彈。國民黨智庫執行長柯志恩也透露，日前她因為錄影需求想買快篩劑，結果跑了3間才買到，質疑配套措施若能提早執行，才更符合人民需求。

國民黨智庫執行長柯志恩今（18）日在《POP撞新聞》討論台灣疫情狀況，指出快篩試劑嚴重不足，政府準備徵召快篩國家隊，但其實台灣的快篩劑業者早在2年前就可大力傾銷到國外，只不過因為當時不讓台灣民眾用，就算想在網路上買也被告知屬於醫療用品，恐會被重罰好幾十萬至百萬，結果搞到現在認為快篩是好選項時，才發現措手不及。

柯志恩透露，日前因為錄影單位需要出示快篩陰性的證明，她因此緊急想到藥房買試劑，結果一連跑了2間都落空，直到第3間才好不容易「撿到」，直言就算想用快篩劑，但量也不見得足夠。

柯志恩表示，接下說要採實名制，並讓快篩劑的價錢降低，她認為都是正確的政策，「但能不能把這個措施更提早做，才更符合我們的需求」，並說「快篩、用藥顯然都還在緊急準備階段，所謂的『超前部署』這4個字，我覺得可以不要再講了」。