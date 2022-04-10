國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，遭國民黨祕書長黃健庭稱地方認為他很弱。國民黨台北市議員游淑慧透露，跑行程空檔間收到羅智強的訊息，感嘆的說不久前羅智強還是戰將，結果卻突然得到「很弱」的負評，「可以想像，這句評論傷他至深」。
宣布參選桃園市長一事搞得沸沸揚揚，雖然羅智強在人前表現出自己強又有力的一面，但實際上他卻承擔了許多壓力。游淑慧今（10）日在臉書透露，跑行程空檔滑了一下手機，結果看到來自羅智強的長文，中間有一段話稱「這一段時間，我輾轉反側、夜不成眠、食不下嚥，暴瘦了6公斤，也讓家人操心了」。
游淑慧表示，看完羅智強的訊息後感到沈重和心疼，指出不久前他才夜宿凱道，為了公投在全台各地宣講，一直到徒步400公里謝票時，都還是高層們一致肯定的「戰將」，結果忽然之間卻得到「很弱」的負評，「可以想像，這句評論傷他至深」。
游淑慧說，自己不太會安慰人，除了勸羅智強跟家人小孩出去走走外，不知道還能多說什麼、多幫什麼，只好向支持者喊話「或許，他更需要你們的加油和打氣！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。