國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，遭國民黨祕書長黃健庭稱地方認為他很弱。國民黨台北市議員游淑慧透露，跑行程空檔間收到羅智強的訊息，感嘆的說不久前羅智強還是戰將，結果卻突然得到「很弱」的負評，「可以想像，這句評論傷他至深」。

宣布參選桃園市長一事搞得沸沸揚揚，雖然羅智強在人前表現出自己強又有力的一面，但實際上他卻承擔了許多壓力。游淑慧今（10）日在臉書透露，跑行程空檔滑了一下手機，結果看到來自羅智強的長文，中間有一段話稱「這一段時間，我輾轉反側、夜不成眠、食不下嚥，暴瘦了6公斤，也讓家人操心了」。

游淑慧表示，看完羅智強的訊息後感到沈重和心疼，指出不久前他才夜宿凱道，為了公投在全台各地宣講，一直到徒步400公里謝票時，都還是高層們一致肯定的「戰將」，結果忽然之間卻得到「很弱」的負評，「可以想像，這句評論傷他至深」。

游淑慧說，自己不太會安慰人，除了勸羅智強跟家人小孩出去走走外，不知道還能多說什麼、多幫什麼，只好向支持者喊話「或許，他更需要你們的加油和打氣！」