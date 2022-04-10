國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，被國民黨祕書長黃健庭稱地方認為他很弱，並有一份廣為流傳的民調指出羅智強僅排第3名，桃園市無黨籍議員牛煦庭昨（9）日自爆「那份民調是我做的」，並透露該民調的調查時間為3月2日、3月3日。

羅智強、牛煦庭及資深媒體人黃暐瀚昨日在《全民平評理》討論有關國民黨桃園市長人選的話題，牛煦庭認為直接說會排除你，在政治上是大忌，並以民進黨桃園市長候選人為例，儘管各界盛傳綠營將派出空降人選，但在地4位候選人早在1年前就將看板掛出，沒有一個民主政黨會說「你們民調很低，不要玩了，我絕對排除你們」。

牛煦庭表示，目前許多討論都是認為羅智強不尊重在地，或是在地大老屬意哪位候選人，但這些討論置桃園市民於何處，又與桃園市民有哪些接觸？他認為，如此一來會與市民脫節，桃園人期待看到的是候選人積極向市民招手，提出對桃園的願景，而不是誰是誰的人，又或是誰沒有照地方規矩來。

針對地方同仁稱羅智強很弱的質疑，牛煦庭則認為議員的意思被國民黨中央曲解，「我認識的每一位（藍營議員），我掛保證，沒有人說他弱的，沒有人會笨到說他弱！」黃暐瀚則補充，當初被問到相關問題，許多議員都選擇「兩面不得罪」，約有9成的人都答「支持提名在地，尊重黨中央」，「那這樣算不算一定不要誰、一定要誰？」

除此之外，有一份廣為流傳羅智強只排第3的民調，牛煦庭自爆「那份民調是我做的」，第一名是立委魯明哲的20多％，第二名是立委萬美玲的16.8％，再來則是羅智強的16％，強調所有數據、題型、題庫，甚至是收據等都保有在他手上，並強調自己是用標準的電話民調，調查時間為3月2日、3月3日。

牛煦庭指出，他做該份民調只是想知道所有候選人的起跑點在何處，且當時羅智強尚未展開1000公里傾聽桃園之行，「哪有人用還沒有動作的民調當成提名標準，這不是滑天下之大稽嗎？」