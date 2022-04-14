年底台北市長選舉「三腳督」態勢漸成，根據網路媒體今(14日)公布最新民調結果顯示，在藍綠白有意參選的三人戰局中，立委蔣萬安支持度為35.0%，衛福部長陳時中支持度為32.1%，台北市副市長黃珊珊則為20.7％，無反應為12.2%。

先前曾傳出有份民調顯示，蔣萬安已輸給陳時中，在「三腳督」之戰中，輸給陳時中；而近來蔣萬安因拋出中正紀念堂更名想法，也傳出惹怒深藍族群，讓不少藍營人擔心蔣萬安選情。但根據《東森新媒體ETtoday》民調中心今天公布的最新調查結果，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，蔣以44.2%的支持度領先陳的39.2%，兩人支持度差距5.0%。如果黃珊珊加入戰局，黃的支持度為20.7%，蔣為35.0%，陳為32.1%。現今蔣萬安仍是第一。

該民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心進行，調查的期間為4月8日至11日，調查範圍及對象為台北市年滿20歲以上民眾，方式以「手機簡訊」通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,281份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.74%。