國內疫情持續增溫，確診數連日創下新高，國民黨文傳會副主委林家興痛批，衛福部長陳時中成天勤跑攤，根本無心防疫無工作，假使陳時中對於選情更感興趣，就應盡速離開崗位不要戀棧，更不該讓台灣的防疫戰略與他對選情的態度一樣曖昧不明，使民眾生命健康受到威脅。

國民黨副發言人楊植斗表示，近來在基層屢屢聽見民眾與基層醫護人員對於「清零」或是「共存」相當關心，可是陳時中仍舊不改其對於防疫戰略的曖昧態度，持續打迷糊仗，讓基層工作陷入混亂。

楊植斗直言，教育部的停課標準無視個別縣市、學校及幼童無疫苗施打的差異，大幅度放寬停課標準更讓家長倍感憂心；國內快篩試劑價格居高不下、口服用藥備量嚴重不足讓民眾陷入恐慌；居家照顧流程如何規劃、藥物配給配套措施如何制定更使醫護霧裡看花。

「唯一超前部署的只有陳時中自己的選情」，國民黨副發言人林杏兒列舉資料指出，舉凡陳時中三月跑攤中醫師公會「台北國際中醫藥學術論壇」眾人齊呼「市長好」、「台北市旅館公會會員晚宴」、「小英之友會年度餐敘」；四月赴親綠教會「義光教會」演說、電器公會主辦的「電器空調3C影音大展」等。

林杏兒說，這些場合幾乎與防疫工作無關，反而更凸顯陳時中不負責任、無心防疫的惡質行徑。林杏兒表示，陳時中閒暇之餘愛怎麼跑攤是他個人自由，但台灣疫情越演越烈，陳時中聲稱台灣疫情「超前部署」，事實上卻只是「超前部署」自己的選舉，這種政客行徑相信民眾的會記在心上。

林家興呼籲，人民生命安全應該是政府官員的首要考量，陳時中如果有不同的人生規劃則應該要盡速離開位置讓有心的人來接手防疫工作，不該「吃碗內看碗外」讓防疫工作陷入混亂。陳時中若因為戀棧、躊躇而拖累台灣疫情，相信即便出來選舉也不會獲得民眾信賴。