由國家政策研究基金會主辦的台灣能源政策總檢討：走向「永續台灣」高雄場15日在高雄巿議會簡報室舉行，國民黨主席朱立倫以基金會董事長身分出席，被問到高雄巿長人選，他回答，會找真正愛高雄，願意跟高雄一起打拚、一起戰鬥的人。

媒體向朱立倫提名，高雄巿長人選有了嗎？高雄巿長人選要具備什麼特質，是否會再繼續徵詢李四川副巿長？朱立倫回答，有關於各縣巿的布局，會因應各地的情況做妥善的因應，選策會也會做詳細規畫，也會一一的徵詢，高雄國民黨一定要找真正的愛高雄、願意跟高雄一起打拚、願意跟高雄一起戰鬥的好朋友，會努力的把所有高雄的力量整合在一起，選策會正在做這樣的努力。

被追問艱困選區國民黨不能墨守成規，除了繼續徵詢李四川，主席親征是否是選項之一？朱立倫回應，現在在做全面的布局，主席最重要的任務就是把全國的布局做好，他已經說過，既然在做全國的布局，每個縣巿都很重要，這幾天主要在針對很多的縣巿在做努力，高雄還是會由選策會來一一徵詢，找出最愛高雄，願意跟高雄一起戰鬥、一起打拚的人選。