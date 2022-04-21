國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄確診者居家照護政策已正式啟動，為了避免民眾誤拿確診者垃圾，高市府環保局特別設計紅色專用垃圾袋，提供確診者使用，環保局也將派員於每周一及周五到有清運垃圾需求的居家照護對象家中收運垃圾，讓民眾免受垃圾久置產生惡臭的侵擾。

確診案例不斷飆升，為了維護醫療量能，高雄啟動確診者居家照護防疫政策，無症狀或輕症患者經過防疫團隊評估，即可施行居家照護，而確診者若有垃圾清運的需求，通知相關單位後，把生活垃圾可以擺放在門口，環保局將派員到場收運。

但為了避免一般民眾誤拿確診者垃圾而產生染疫風險，環保局除了會提醒確診民眾收運時間再將垃圾拿到門口外，還特別設計寫有「生物醫療廢棄物」標語的紅色專用垃圾袋，提醒民眾切勿拿取，避免造成染疫風險。

高市府環保局表示，因應居家照護個案漸漸攀升，目前已經印製1萬5000個居家照護對象紅色專用垃圾袋，未來將視疫情狀況持續印製，當有確診者執行居家照護，將會每人發放5個專用垃圾袋供染疫民眾使用，若民眾使用垃圾袋數量不足，可以通知相關單位補發，而環保局將派員於周一及周五到有清運需求的居家照護對象家中收運垃圾。