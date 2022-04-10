國民黨立委蔣萬安拋出中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」想法。國民黨青年團在臉書上表示，之所以紀念蔣中正先生，是因為他反軍國主義者與共產陣營的侵略，以及冷戰結構下代表自由價值的前線。同時建設台灣、厚植國力，「我們所紀念的，是在這些功績面前，所展現的對歷史及先人們的敬意。」

國民黨青年團指出，任何的歷史，都不是單一面貌的。在建設中橫道路中犧牲的榮民、推動經濟奇蹟的家庭女工、甚至是威權時代下錯置的犧牲者。在這個過程中同樣是不應被埋沒的一部分，而隨著時代的更迭，對於歷史的詮釋，也應該在民主的時代被賦予更多元的意義。

國民黨青年團認為，民主國家的歷史應該是相輔相成、族群共融的依據。而不是黨同伐異、撕裂族群的政治工具。一味的拆解、否定過去，並非是我們在面對歷史時正確的方式。

國民黨青年團表示，從光復、保衛、建設、到民主化，兩蔣的歷史遺產已經超越了個人或是家族本身，而是對整個兩岸、東亞、乃至於近現代史都有十分重要的意義。在這個過程中，中正紀念堂與自由廣場也見證了無數學運、集會、與公民社會的現場。

國民黨青年團認為，不論政治立場都必須承認，這些歷史早已成為今天的中華民國底下，不可抹滅的一部分。唯有面對我們共同的歷史、共同的真相，台灣做為一個公民社會，才能是以一個團結的人民，共同迎接我們民主的未來。