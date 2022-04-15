美國聯邦參議院外委會主席孟南德茲（Bob Menendez）率團訪台，訪團搭乘美國軍機於昨晚7時40分抵達台北松山機場，由總統蔡英文接見。對此，國民黨立委蔣萬安今表示，非常歡迎美國友人對台灣表達支持，希望這股力量能夠化做實質，幫助到中華民國參與各項國際組織。

蔣萬安說，大家都希望這樣子的堅強夥伴關係可以持續維持，也呼籲我國這些和美方見面的官員，能夠跟美方保持非常暢通的溝通管道，反應台灣民眾的心聲，這部分他都表達非常歡迎。