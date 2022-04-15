美參眾議員訪台 蔣萬安：盼幫助中華民國參與國際組織 11:192022/04/15 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委蔣萬安。（蔣萬安辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦參議院外委會主席孟南德茲（Bob Menendez）率團訪台，訪團搭乘美國軍機於昨晚7時40分抵達台北松山機場，由總統蔡英文接見。對此，國民黨立委蔣萬安今表示，非常歡迎美國友人對台灣表達支持，希望這股力量能夠化做實質，幫助到中華民國參與各項國際組織。 蔣萬安說，大家都希望這樣子的堅強夥伴關係可以持續維持，也呼籲我國這些和美方見面的官員，能夠跟美方保持非常暢通的溝通管道，反應台灣民眾的心聲，這部分他都表達非常歡迎。 美重量級參眾議員訪台 今會蔡英文 捷克籲歐盟幫助台灣 考慮為我外館正名 #蔣萬安 #幫助 #中華民國 #參與 #國際組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 青年支持度落後對手與黨有關 蔣萬安：黨士氣確實比較低迷 11:072022/04/15 政治 拋中正紀念堂更名議題 蔣萬安：要正面迎戰民進黨汙名化 10:532022/04/15 政治 陸商務部：幫助疫情重點地區的外資企業協調解決復工復產等問題 16:232022/04/14 兩岸 台灣尚未收到WHA邀請函 美國務院挺有意義參與 05:272022/04/15 國際 沒了「中華民國」以台灣名義參與OOC 吳釗燮：沒說過是突破 10:322022/04/14 政治 蔡詩萍》我支持蔣萬安跨出這一步 蔣家評價要回歸民主 而非一座空洞的聖堂 09:322022/04/14 政治 主持藍海戰鬥營 黃健庭爆高市長人選原先鎖定他 11:162022/04/15 政治 中索安全協議 現階段無軍事合作 04:102022/04/14 產業財經 正心中學師生每年吃一餐惜福餐 結餘款捐助愛心團體 10:522022/04/15 寶島 陸大學生自發穩抗疫亂象 創「上海醫療緊急救助」共享文件 12:532022/04/14 兩岸 台北市長選戰「三腳督」最新民調出爐 網狂酸「這個人」 17:412022/04/14 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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